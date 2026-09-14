МВС: за півтора року через систему "Е-запис" здійснено понад 7 млн записів

Понад 7 млн записів для отримання адміністративних послуг здійснили громадяни за півтора року роботи оновленого формату планування візиту до сервісних центрів МВС через систему "Е-запис", повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Більшість записів – понад 4,79 млн – здійснено онлайн. Ще понад 2,35 млн записів громадяни зробили через термінали самообслуговування безпосередньо в сервісних центрах МВС.

"Це приклад того, як змінюється взаємодія людей із державою. Зручний і зрозумілий сервіс поступово стає не додатковою перевагою, а стандартом", – зазначили у пресслужбі.

Водночас у МВС наголосили, що зручність державних послуг передбачає не лише можливість отримати їх онлайн, а й врахування обставин різних категорій громадян.

Система "Е-запис" передбачає можливість пріоритетного запису для тих, хто має на це право. За півтора року здійснено понад 239 тис. таких записів для військовослужбовців, людей з інвалідністю, членів родин загиблих і полеглих Захисників та Захисниць України, а також інших пільгових категорій громадян.