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УЧХ виплатив мешканцям прифронтових громад за два місяці понад 110 млн грн

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УЧХ виплатив мешканцям прифронтових громад за два місяці понад 110 млн грн
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест за два місяці виплатив понад 110 млн грн мешканцям прифронтових регіонів.

"У липні та серпні Український Червоний Хрест виплатив понад 110 млн грн грошової допомоги жителям прифронтових областей… грошову допомогу отримали 9 759 людей", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Грошова допомога за пріоритетами впроваджується у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Фінансову допомогу отримують люди, які постраждали внаслідок обстрілів, були змушені евакуюватися або належать до вразливих категорій населення, що проживають у прифронтових громадах та стикаються з нездатністю покривати базові потреби. Отримані кошти допомагають людям самостійно визначати найбільш нагальні потреби – купувати продукти й ліки, оплачувати житло та комунальні послуги або переїзд на нове місце, відновлювати побут і покривати інші необхідні щоденні витрати.

УЧХ реалізує програму за підтримки уряду США, Норвезького, Данського Червоного Хреста та Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

#допомога #тчху #фінанси
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