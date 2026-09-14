Кравченко сам підписав собі відрядження у Францію, ми це не відстежуємо – директор НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) України Семен Кривонос повідомив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко, який 7 вересня подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген", сам підписав собі відрядження за кордон і Бюро це не відстежувало.

"Що стосується відрядження. Він підписав його сам – ми не відстежуємо таких речей", – наголосив Кривонос під час спільного з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком брифінгу в Києві в понеділок.

Відповідаючи на питання щодо вжиття заходів антикорупційними органами в межах міжнародних інструментів Інтерполу у разі оголошення підозри Кравченку, директор НАБУ відповів безвідносно Кравченка: "Ми завжди діємо в межах закону, в межах кримінального процесу і вживаємо заходів щодо всіх осіб, які можливо знаходяться не на території України, але мають статус підозрюваного у наших кримінальних провадженнях… щодо екстрадиції".

Як повідомлялося, генеральний прокурор Руслан Кравченко 7 вересня подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген", де він разом із його першою заступницею Марією Вдовиченко фігурує в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій. Підозру Кравченку не висували, рішення про його відставку має розглянути Верховна Рада. Сам посадовець категорично заперечує причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів і наявність незадекларованих активів, заявляючи про безпідставність звинувачень антикорупційного бюро.

В понеділок, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення Кравченка з посади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться на пленарному засіданні Верховної Ради 15 вересня.

За даними журналіста "Української правди" Михайла Ткача, Кравченко покинув територію України, що пізніше підтвердив сам Кравченко, посилаючись на те, що виїхав у відрядження. За уточненням Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

Кравченко заявив, що виїхав до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні. Генпрокурор оформив відрядження до Франції з 13 вересня, тобто через шість днів після того, як подав у відставку.