Нацгвардія заявила про ураження російського ЗРК "Тор-М1" вартістю $25 млн

Оператори батальйону безпілотних систем Black Sky бригади "Спартан" уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" вартістю близько $25 млн, який противник розмістив у глибокому тилу неподалік окупованого Вугледара, повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

"Оператори батальйону безпілотних систем Black Sky бригади "Спартан" виявили та уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1", який противник розмістив у глибокому тилу, неподалік окупованого Вугледара", – написав Півненко в Телеграм у понеділок.

За його словами, вартість ураженого комплексу становить близько $25 млн.

"Тор-М1" є мобільним комплексом ППО, призначеним для прикриття військ та важливих об'єктів від літаків, ракет і безпілотників.

Півненко зазначив, що російські військові використовують такі зенітні ракетні комплекси у війні проти України ще з 2014 року.