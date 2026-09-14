Керівник САП: атака на антикорупційні органи в липні 2025 року і зараз готувалася і виконувалася не лише генпрокурором

Атака на антикорупційні органи більше року тому із намаганням позбавити повноважень антикорупційні органи, а також теперішня інформаційна атака готувалися і впроваджувалися не тільки генеральним прокурором Русланом Кравченком, заявляє керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

"У нас в принципі є вже давно інформація, що і в липні 2025 року, і оця інформаційна атака, яка відбулася на антикорупційні органи, готувалися і виконувалися не лише одним генеральним прокурором. До цього був задіяний близький друг, адвокат, який в медіа зустрічається як адвокат-хакер і який фактично виступає як архітектор нестандартних атак на антикорупційну систему", – сказав керівник САП на брифінгу в понеділок в Києві.

"Це все попередньо виглядає, як спроба перешкодити діяльності НАБУ та САП шляхом отримання доступу до чутливої інформації про заплановані слідчі дії", – додав своєю чергою директор НАБУ Семен Кривонос.

"Щодо залученості працівників Служби безпеки… були довідки відповідні щодо наших працівників, і за нашою інформацією це здійснювали окремі департаменти – ГУ ДЗНД", – уточнив Кривонос.

Він наголосив, що протидія операції "Карфаген" була і є шалена: реєстр судових рішень можуть моніторити, ведеться візуальне спостереження.

Директор НАБУ утримався від деталей розслідування справи. Втім, він зазначив: "Інформація, яка розповсюджувалася в медіа, про те, що наступна назва операції – це "Імператор" – це все не відповідає дійсності, це все маніпуляції".

"Ми не анонсуємо слідчих дій щодо жодного із фігурантів", – резюмував Кривонос в контексті подальших слідчих дій щодо Кравченка.