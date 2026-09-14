Сибіга: РФ вербує агентів у Німеччині для стеження та диверсій, Європа має посилити протидію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейські уряди посилити протидію російському впливу та співпрацю у сфері контррозвідки після розслідування німецької журналістки RTL Анжеліки Жерай, яке виявило вербування агентів у Німеччині для виконання завдань зі стеження та диверсій.

"Вражений сміливістю німецької журналістки-розслідувачки з RTL, Анжеліки Жерай, яка працювала під прикриттям, щоб викрити мережу таємного вербування Росії в Німеччині", – написав Сибіга в соцмережі X.

За його словами, під час розслідування було встановлено, що агентів вербували через Telegram за гроші для виконання завдань зі стеження та диверсій. Журналістці, яка працювала під прикриттям, також погрожували.

Сибіга зазначив, що розслідування RTL не є поодиноким випадком, а свідчить про ширшу картину російських диверсійних операцій у Європі.

"Путін вкладає значні ресурси в дестабілізацію Німеччини та інших європейських країн, особливо напередодні виборів", – написав глава МЗС.

Він також заявив, що метою Росії є втручання у внутрішні справи європейських країн, маніпулювання громадською думкою та використання найбільш чутливих і суперечливих питань.

Сибіга закликав європейські уряди серйозно поставитися до цієї загрози, викривати російський вплив і вживати невідкладних заходів, зокрема щодо російської дипломатичної та культурної присутності, запровадження санкцій проти пособників, заборони російської пропаганди та посилення співпраці у сфері контррозвідки.

"Як одна з держав, що має найбільший досвід протидії російському впливу, Україна готова поділитися своїм цінним досвідом на запит наших партнерів", – наголосив Сибіга.