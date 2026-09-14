До проєкту CampeX відібрали 12 університетів для створення науково-технологічних кампусів досконалості – МОН

Дванадцять українських університетів пройшли конкурсний відбір до проєкту CampeX зі створення мережі кампусів досконалості за пріоритетними для країни науковими та технологічними напрямами, повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

"Задум такий: там, де в університеті вже є сильна команда і потенціал, ми допомагаємо збудувати повноцінне середовище – сучасні лабораторії, дослідницьку інфраструктуру, простори для роботи студентів і науковців", – написав Бутенко в Telegram.

За його словами, такі кампуси мають стати осередками, де створюватимуться знання та рішення у сфері безпілотних технологій, передових матеріалів, біомедицини, космічних та агротехнологій, критичної інфраструктури, енергетики й кліматичних рішень.

Надалі з кожним обраним закладом відбудуться переговори щодо бюджетів, інфраструктурних рішень і показників, за якими оцінюватимуть результати. Інвестиції можуть охоплювати ремонт і реконструкцію дослідницьких та навчальних просторів, енергомодернізацію, сучасне обладнання, ІТ- і мережеву інфраструктуру, спеціалізоване програмне забезпечення, міжнародну сертифікацію, тренінги та експертну підтримку.

"Для мене принципово, що йдеться про довгострокову інвестицію в команди й середовища. Саме такі кампуси мають конкурувати за студентів і студенток, дослідників і дослідниць, за міжнародні проєкти. Це те, що робить університет спроможним у довгій перспективі", – наголосив міністр.

Бутенко зазначив, що наскрізним пріоритетом проєкту є наукоємність майбутніх просторів та їх відповідність цілям Стратегії інноваційного розвитку WINWIN 2030.

Конкурс було оголошено у грудні 2025 року, gрийом заявок завершився у травні 2026 року. Незалежна експертна комісія оцінювала пропозиції університетів за низкою критеріїв – від якості команди й дослідницької бази до реалістичності планів розвитку.