Історія з колцентрами може бути російською диверсією – директор НАБУ

Поширення діяльності шахрайських колцентрів в Україні може бути російською диверсією, вважає директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

"Я вважаю, що історія з колцентрами – це може бути частина російської диверсії. Тому що, що відбувається? Колцентри, до роботи в яких залучено десятки тисяч молодих людей, які фактично займаються шахрайською діяльністю. І працюють вони проти європейських партнерів, а не проти русні. То як це називається? Чиста російська диверсія. Десятки тисяч, правоохоронна система, частина, як вже ми побачили, корумпована, залучена до кришування цієї діяльності", – заявив Кривонос під час брифінгу в понеділок.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п’ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов’язків.

7 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген", де він разом із його першою заступницею Марією Вдовиченко фігурує в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій. Підозру Кравченку не висували, рішення про його відставку має розглянути Верховна Рада. Сам посадовець категорично заперечує причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів і наявність незадекларованих активів, заявляючи про безпідставність звинувачень антикорупційного бюро.

В понеділок, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу.

Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення Кравченка з посади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться на пленарному засіданні Верховної Ради 15 вересня.

За даними журналіста "Української правди" Михайла Ткача, Кравченко покинув територію України, що пізніше підтвердив сам Кравченко, посилаючись на те, що виїхав у відрядження. За уточненням Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

Кравченко заявив, що виїхав до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ, однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні.