Кравченко оформив собі відрядження до Парижа, але ПАРЄ не підтвердила його участь у засіданні – ЗМІ

Генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав у п'ятиденне відрядження до Франції, заявивши про участь у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні, повідомляє "Суспільне" в понеділок з посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, Кравченко оформив відрядження до Франції на п'ять днів із 13 вересня та планував дістатися Парижа автомобілем. В Офісі генерального прокурора підтвердили його поїздку, зазначивши, що метою відрядження є "участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ".

Водночас у пресслужбі ПАРЄ заявили, що Кравченко та його представники не братимуть участі в засіданні: "У пресслужбі ПАРЄ повідомили Суспільному, що ні генпрокурор Руслан Кравченко ні його представники не братимуть участі у засіданні Парламентської мережі з питань становища дітей в Україні".

Як повідомлялося, 7 вересня Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген", де він разом із його першою заступницею Марією Вдовиченко фігурує в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій. Підозру Кравченку не висували, а рішення про його відставку має розглянути Верховна Рада. Сам посадовець категорично заперечує причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів і наявність незадекларованих активів, заявляючи про безпідставність звинувачень антикорупційного бюро.

За даними журналіста "Української правди" Михайла Ткача, Кравченко вже покинув територію України, що пізніше підтвердив сам Кравченко, посилаючись на те, що виїхав у відрядження. За уточненням Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

14 вересня Руслан Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семену Кривоносу.

Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення Руслана Кравченка з посади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що голосування за відставку генпрокурора Руслана Кравченка відбудеться на пленарному засіданні Верховної Ради 15 вересня.