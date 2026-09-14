Директор НАБУ: антикорупційні органи працюють в штатному режимі, ніяких підозр не оголошувалося

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявляють, що ніяких підозр не вручалося, а антикорупційні органи працюють в штатному режимі.

"Зараз колектив НАБУ і САП працюють в штатному режимі. Детективи НАБУ і прокурори САП знаходяться на своїх містах, продовжують здійснювати свої повноваження, викривати злочини і здійснювати досудове розслідування, оперативно-розшукові справи", – заявив Кривонос в ході спільного брифінгу з Клименко в понеділок.

Він додав, що підозри, про яку повідомлялося раніше, не отримував.

"Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу повідомлення про підозру, безпосередньо мені, ніхто її не вручав, ніхто її не привозив в НАБУ та САП", – пояснив Кривонос.

У свою чергу Клименко теж заперечив інформацію про отримання підозр.

"Стосовно того, що було поширено, стосовно повідомлення про підозру близькій особі керівника САП, то члени моєї родини ніяких підозр не отримували. Якщо ця близька особа, в принципі, знайдеться, то нехай скаже, хто це, яку підозру отримали і за що. Тому важко коментувати, я не знаю. Якщо отримую якийсь текст чи якусь інформацію, то прокоментую додатково", – зазначив він.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Руслан Кравченко 7 вересня подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген", де він разом із його першою заступницею Марією Вдовиченко фігурує в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій. Підозру Кравченку не висували, рішення про його відставку має розглянути Верховна Рада. Сам посадовець категорично заперечує причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів і наявність незадекларованих активів, заявляючи про безпідставність звинувачень антикорупційного бюро.

В понеділок, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу.

Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення Кравченка з посади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться на пленарному засіданні Верховної Ради 15 вересня.

За даними журналіста "Української правди" Михайла Ткача, Кравченко покинув територію України, що пізніше підтвердив сам Кравченко, посилаючись на те, що виїхав у відрядження. За уточненням Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

Кравченко заявив, що виїхав до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні. Генпрокурор оформив відрядження до Франції з 13 вересня, тобто через шість днів після того, як подав у відставку.