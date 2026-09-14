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Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора – указ

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Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора – указ
Фото: Офіс Генерального прокурора

Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

Відповідний указ №905/2026 опубліковано на сайті глави держави у понеділок.

Далі буде

#генпрокурор #кравченко #зеленський
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