В Україні в ДТП загинув британський військовий – Міноборони

Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії загинув в Україні в суботу, 12 вересня, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

"З глибоким сумом мусимо повідомити, що у суботу, 12 вересня, в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії", – зазначається в повідомленні, оприлюдненому в понеділок на сторінці Міністерства оборони Великої Британії у Facebook.

У міністерстві зазначили, що родина загиблого вже поінформована та попросила надати їй час, перш ніж оприлюднювати подальші подробиці.