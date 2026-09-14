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Події

В Україні в ДТП загинув британський військовий – Міноборони

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Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії загинув в Україні в суботу, 12 вересня, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

"З глибоким сумом мусимо повідомити, що у суботу, 12 вересня, в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії", – зазначається в повідомленні, оприлюдненому в понеділок на сторінці Міністерства оборони Великої Британії у Facebook.

У міністерстві зазначили, що родина загиблого вже поінформована та попросила надати їй час, перш ніж оприлюднювати подальші подробиці.

#дтп #військовослужбовці #велика_британія
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