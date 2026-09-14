У Києві з 15 вересня світлофори зупинятимуть рух на хвилину мовчання – КМДА

Із вівторка, 15 вересня, о 9:00 у Києві розпочнеться поетапне запровадження режиму "Усім червоний", за якого під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання світлофори одночасно зупинятимуть рух для всіх його учасників, повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) відповідно до звіту Департаменту транспортної інфраструктури.

Спочатку режим діятиме на 18 світлофорних об'єктах у центральній частині міста, зокрема на площі Українських Героїв, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка, Бессарабському проїзді та низці прилеглих вулиць. У подальшому його планують поширити на інші ділянки з урахуванням технічних можливостей.

"О 9:00 світлофори в зоні дії режиму одночасно подаватимуть червоний сигнал для всіх учасників руху – автомобілів, пішоходів і велосипедистів. Через систему оповіщення транслюватиметься повідомлення про початок хвилини мовчання та відлік її тривалості. О 9:01 світлофори повернуться до звичайного режиму роботи", – зазначається в повідомленні, поширеному на сайті відомства у понеділок.

Під час повітряної тривоги режим не застосовуватимуть – світлофори працюватимуть у штатному режимі. Водночас "Усім червоний" не поширюється на оперативний і спеціальний транспорт, який виконує невідкладні завдання з увімкненими спеціальними світловими та звуковими сигналами.