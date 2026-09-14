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Зеленський обговорив із Хмарою та Драпатим пришвидшення виробництва перехоплювачів реактивних дронів

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Зеленський обговорив із Хмарою та Драпатим пришвидшення виробництва перехоплювачів реактивних дронів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Євгенієм Хмарою і головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, під час якої заслухав доповіді щодо протидії російським "шахедам" і роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних дронів.

"Є розробки, тривають випробування. Прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю. Обговорили з міністром оборони Євгенієм Хмарою та Головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим кроки, які можуть пришвидшити результат", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він додав, що "фінансову основу для цієї роботи забезпечили".

Також президент заслухав доповіді по ситуації на фронті.

Він подякував воїнам, які виконують завдання в Донецькій області, зокрема, 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам, 46-й окремій аеромобільній бригаді.

#перехоплювачі #виробництво #президент
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