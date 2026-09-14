Сортувальний центр EVA в Одесі знищено російською атакою

Сортувальний центр мережі EVA в Одесі знищено російською атакою 13 вересня, співробітники не постраждали, повідомила пресслужба компанії.

"13 вересня 2026 року близько 9:00 внаслідок російської ракетної атаки було знищено сортувальний центр мережі магазинів EVA в Одесі, який забезпечував товарами магазини Південного регіону – Миколаївська, Одеська, Херсонська області", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі триває оцінка масштабів збитків. Компанія підкреслила, що докладає зусиль для мінімізації впливу ситуації на роботу магазинів регіону.

Як повідомлялося, у серпні внаслідок ворожої атаки EVA втратила розподільчий центр в Броварах. За словами співвласника мережі EVA Руслана Шостака, збитки через втрату нерухомості внаслідок атаки становили близько 1 млрд грн.

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На початок 2026 року мережа налічувала 1167 магазинів, що працюють. За результатами 2025 року ТОВ "Руш" збільшило чистий дохід на 18% порівняно з попереднім роком, до 31,8 млрд грн. На 2026 рік компанія анонсувала інвестиції в 1,33 млрд грн.

За даними аналітичної системи YouControl, власником компанії вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака (через кіпрську Mitali Holdings Ltd) і Валерія Кіптика (через кіпрську Kingsbarns Holdings Limited).