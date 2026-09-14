Захист Коболєва спростував заяву Держаудитслужби про визнання Верховним Судом незаконності нарахування йому премії в 228 млн грн

Захист ексголови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва спростував заяву Державної аудиторської служби про те, що Верховний Суд України своїм рішенням від 10 вересня 2026 року визнав незаконність нарахування йому премії в 228 млн грн.

"Верховний Суд 10 вересня 2026 року не розглядав і не вирішував питання законності премії. Ані слова про це в постанові немає, і ми закликаємо кожного переконатися в цьому, прочитавши її текст", – йдеться в заяві захисту Коболєва, надану агентству" Інтерфакс-Україна".

Перед цим Держаудитслужба розмістила на своєму сайті повідомлення про те, що Верховний Суд ухвалив рішення на користь Держаудитслужби у суперечці щодо премії ексголові правління "Нафтогазу", яка тривала 7 років.

"10 вересня 2026 року Верховний Суд, ставши на бік держави, задовольнив касаційну скаргу та поставив крапку у розгляді цього питання (…). Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі про нарахування премії колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву", – зазначила Держаудитслужба.

Вона нагадала, що під час ревізії діяльності компанії за період з квітня 2017 року по вересень 2018 року Держаудитслужба встановила факти завдання суттєвих збитків державі, зокрема, виплату премії голові правління "Нафтогазу" Коболєву на понад 228 млн грн та безпідставне списання дебіторської заборгованості на 11,7 млн грн. Держаудитслужба зазначила, що попри оскарження з боку "Нафтогазу" вимог усунути виявлені порушення, а також апеляційні скарги самого Коболєва, Верховний Суд підтримав позицію служби, задовольнивши її касаційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким було скасовано вимоги аудиторів.

Зі свого боку захист Коболєва наполягає на тому, що Верховний Суд рішенням від 10 вересня 2026 року не оцінював законність премії, а скасував постанову апеляційного суду від 23 вересня 2024 року з процесуальних підстав, оскільки, на його думку, апеляція взагалі не мала розглядати скаргу Коболєва.

"Верховний Суд насправді відповідав на одне процесуальне питання: чи мав Андрій Коболєв, як особа, яку не залучили до справи, право оскаржувати в апеляції рішення суду першої інстанції від 11 серпня 2021 року. Суд відповів: ні", – зазначили адвокати, додавши, що вимоги Держаудитслужби адресовані "Нафтогазу" й породжують наслідки лише для компанії-адресата.

"Ми констатуємо: ця постанова – про процесуальне право на оскарження, а не про премію. Питання законності премії, як неодноразово підкреслював Верховний Суд у цій самій справі, належить оцінювати суду в кримінальному провадженні на основі власного дослідження доказів, а не на підставі акта ревізії семирічної давності", – резюмував захист Коболєва.