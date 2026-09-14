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Вже 13 постраждалих у Прилуках, де ворог влучив у склади с/г підприємства – ДСНС

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Кількість постраждалих у Прилуках (Чернігівська обл.) через влучання БпЛА у складську будівлю сільськогосподарського підприємства зросла до 13 осіб, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вдень російські війська завдали удару безпілотними літальними апаратами по місту Прилуки. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складської будівлі. За попередньою інформацією, загинуло троє людей, ще 13 постраждали", – йдеться у повідомленні ДСНС на сайті.

Раніше з посиланням на поліцію повідомлялося, що ворог завдав удару безпілотником по складу сільгосппідприємства, троє людей загинуло, семеро зазнали поранень.

#чернігівська #склад #бпла #прилуки
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