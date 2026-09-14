Майже половина ударів по Харкову минулого тижня була здійснена FPV-дронами, росіяни системно полювали на АЗС – мер

Протягом минулого тижня, з 7 по 13 вересня, російські військові завдали 21 удар по Харкову, майже половина атак була здійснена із застосуванням FPV-дронів, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Один чоловік загинув... Ще десятеро людей постраждали, серед них – троє дітей... Майже половина атак припала на FPV-дрони. Ворог бив безпілотниками на оптоволокні, запускав "Молнії", реактивні "Італмаси" та "Шахеди". Їхні цілі абсолютно цивільні – багатоквартирні будинки, двори, машини містян, електричні підстанції, територія лікарні та ліцею", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що російські військові системно полювали на автозаправки.

"Лише за один день, 8 вересня, під ударами опинилися три АЗС у різних районах міста. Росіяни свідомо намагаються перетворити на зону ризику найзвичайніші щоденні справи харків'ян – дорогу додому, поїздку на роботу, зупинку на заправці чи біля кафе", – написав Терехов.