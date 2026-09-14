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Верховний Суд залишив без змін вирок двом харків'янам, засудженим за передачу військових локацій і даних про гуманітарну допомогу

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Верховний Суд залишив без змін вирок двом харків'янам, засудженим за передачу військових локацій і даних про гуманітарну допомогу

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у перегляді обвинувального вироку двом харків'янам, засудженим за передачу точних координат розташування Сил оборони та місць отримання гуманітарної допомоги цивільним і військовим.

"У Верховному Суді захист намагався домогтися перегляду ухвалених щодо них судових рішень. Прокурори Офісу Генерального прокурора спростували наведені у касаційних скаргах аргументи та обґрунтували відсутність підстав для скасування чи зміни вироків. Верховний Суд погодився з позицією обвинувачення: судові рішення залишено без змін, а призначене кожному із засуджених покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна – визнано таким, що відповідає тяжкості вчиненого", – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як було встановлено, наприкінці лютого 2022 року 49-річна харків'янка почала спілкуватись зі своїм колишнім чоловіком, який був бойовиком так званої "лнр" і збирати розвіддані за його проханням. Упродовж майже півроку (з лютого до серпня 2022 року) жінка зі своїм знайомим збирала й передавала інформацію з точними координатами не лише сил оборони, а й благодійної організації, яка видавала продукти харчування та іншу гуманітарну допомогу як військовослужбовцям, так і місцевому населенню. У спілкуванні вони зневажливо висловлювалися про українських військових та очікували на якнайшвидшу окупацію Харкова і області російськими військовими.

#зрадники #суд #харків
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