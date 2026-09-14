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Військові інженери ЗСУ незабаром отримають броньований екскаватор UAT-SPIDER українського виробництва

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Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним Силам український броньований екскаватор UAT-SPIDER, повідомила пресслужба відомства.

"Міноборони кодифікувало та допустило до постачання ЗСУ український броньований екскаватор UAT-SPIDER. Машину розроблено спеціально під потреби військових інженерних підрозділів", – йдеться у повідомленні Міноборони в телеграм в понеділок.

Повідомляється, що UAT-SPIDER облаштовує позиції, прокладає й відновлює дороги, риє траншеї та котловани. Завдяки високій маневровості може працювати в обмеженому просторі та важкодоступних місцях. Машина важить понад 10 тонн, піднімає понад 3 тонни та розвиває швидкість до 40 км/год. 

Кабіна та важливі вузли екскаватора мають протикульовий і протимінний захист STANAG 4569 Level 1.

Кодифікація Міноборони – це офіційний процес, який перетворює нову українську розробку на допущений до постачання предмет, що дає змогу офіційно купувати її за державні кошти та передавати у війська.

#зсу #екскаватор #кодифікація #міноборони #uat_spider
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