Кравченко про підозру Кривоносу: складена особисто генпрокурором, відомості внесено в ЄРДР

Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголошує на законності процедури оголошення підозри директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу.

"Щодо законності шляхів оголошення підозри. Повідомлення про підозру директору НАБУ складено та особисто підписано Генеральним прокурором відповідно до вимог статті 481 КПК України", – повідомив він в телеграм-каналі в понеділок.

Кравченко додав: "Передбачені законом відомості внесено до ЄРДР, а сам документ направлено офіційним способом, визначеним статтею 278 КПК. Поштове відправлення фіксує дату, зміст, маршрут і факт доставки, тому не залишає простору для маніпуляцій".