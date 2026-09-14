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У Балтійському морі біля узбережжя Польщі виявили російський військовий дрон – міністр оборони

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У Балтійському морі біля узбережжя Польщі виявили російський військовий дрон – міністр оборони
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

У районі пляжу в селищі Русіново поблизу Ярославця військові виявили та підняли з Балтійського моря безпілотник, який, за попереднім оглядом, є військовим дроном російського походження, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

"У районі пляжу в селищі Русіново поблизу Ярославця військові виявили та підняли з Балтійського моря ДРОН. Попередній огляд свідчить, що це військовий безпілотник російського походження", – зазначив глава польського міноборони у понеділок в дописі, поширеному в соціальній мережі Х.

За його словами, після виявлення безпілотника на місці події служби проводять необхідні заходи для забезпечення безпеки.

Також забезпечується безпека вилученого обладнання.

#рф #польща #бпла
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