У Балтійському морі біля узбережжя Польщі виявили російський військовий дрон – міністр оборони

У районі пляжу в селищі Русіново поблизу Ярославця військові виявили та підняли з Балтійського моря безпілотник, який, за попереднім оглядом, є військовим дроном російського походження, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

"У районі пляжу в селищі Русіново поблизу Ярославця військові виявили та підняли з Балтійського моря ДРОН. Попередній огляд свідчить, що це військовий безпілотник російського походження", – зазначив глава польського міноборони у понеділок в дописі, поширеному в соціальній мережі Х.

За його словами, після виявлення безпілотника на місці події служби проводять необхідні заходи для забезпечення безпеки.

Також забезпечується безпека вилученого обладнання.