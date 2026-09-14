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СБУ закликала мешканців ТОТ не брати участі у незаконних виборах РФ 18-20 вересня

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СБУ закликала мешканців ТОТ не брати участі у незаконних виборах РФ 18-20 вересня

Служба безпеки (СБУ) України закликала мешканців тимчасово окупованих територій не брати участі в незаконних виборах, які РФ планує провести 18-20 вересня, наголосивши на кримінальній відповідальності за участь в організації та проведенні таких заходів.

За інформацією пресслужби СБУ, окупаційні адміністрації РФ під керівництвом кураторів із Москви планують залучити жителів ТОТ до фейкового "волевиявлення". У такий спосіб РФ намагається легітимізувати кремлівський режим на тимчасово захоплених територіях України та зібрати "голоси" на підтримку провладних політичних сил країни-агресора.

"Так, під час попередніх "волевиявлень" рашисти залучали мешканців ТОТ до складу окупаційних "виборчкомів" та проведення агітаційно-масових заходів на користь рф. Задокументовано, як ворог у різний спосіб заохочував українських громадян брати участь у псевдореферендумі, що відбувся у вересні 2022 року на тимчасово захопленій частині території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", – зазначається в повідомленні СБУ, поширеному в Телеграм.

СБУ наголосила, що участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території передбачає кримінальну відповідальність, зокрема за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Не допомагайте окупантам легітимізувати їхню присутність! Не допомагайте ворогу встановлювати свої порядки на українській землі!" – закликала СБУ, також закликавши повідомляти про осіб, які сприяють ворогу у підготовці до незаконного "волевиявлення".

#тот #вибори #рф #сбу
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