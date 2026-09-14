Єврокомісія про ситуацію щодо генпрокурора та НАБУ: Боротьба з корупцією – ключова вимога до країн-кандидатів на членство в ЄС

В Європейській комісії не коментують конкретний випадок з висунутими генеральним прокурором України Русланом Кравченком звинувачень на адресу Національного антикорупційного бюро України, але нагадують, що боротьба із корупцією є ключовою для будь-якої країни, яка має намір набути членства в Європейському союзі.

Такий коментар у понеділок в Брюсселі на брифінгу надав речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьє, реагуючи на прохання журналістів прокоментувати останні події в Україні.

"Ми обізнані з розвитком останніх подій, але, як вам відомо, ми не коментуємо окремі справи. Дозвольте чітко окреслити нашу позицію щодо корупції: ЄС дотримується політики нульової толерантності до корупції, і ми нагадуємо, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для будь-якої країни, яка прагне вступити до ЄС", – надав речник позицію ЄС з цього питання.

Мерсьє наголосив, що це "вимагає постійних зусиль для забезпечення потужного потенціалу в боротьбі з корупцією та відмиванням грошей шляхом ефективного запобігання, розслідування та судового переслідування, а також гарантування дотримання верховенства права".

Речник підкреслив, що в ЄС завжди наголошували, що незалежні антикорупційні органи є запорукою верховенства права в Україні, як для майбутньої держави-члена ЄС. "Для них має бути забезпечено захист, і вони повинні мати змогу належним чином виконувати свою роботу", – додав він.