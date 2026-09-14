Брюссель засудив удари РФ по українському потягу поблизу кордону з Польщею

В Європейській комісії засудили напад Росії на потяг на станції Ягодин поблизу польського кордону, де незадовго до цього перебували західні політики, серед яких був і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Такий коментар надав у понеділок в Брюсселі речник Європейської комісії з питань закордонних справ Крістіан Віганд.

"Щодо нападу на поїзд: ми рішуче засуджуємо останні російські удари поблизу українсько-польського кордону, зокрема й атаку на пасажирський поїзд", – заявив він.

Як повідомлялося, російські війська 13 вересня на Волині за два кілометри від кордону з Польщею завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда АТ "Укрзалізниці". За інформацією компанії, незадовго до атаки на станції перебував дипломатичний поїзд, у якому їхали радники з питань безпеки кількох держав-членів ЄС та колишні європейські очільники, зокрема колишній прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон. Водночас під час атаки на станції перебував інший поїзд, у якому був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

Речник Європейської комісії нагадав, що минулого тижня ЄС схвалив виділення EUR6,1 млрд на підтримку протиповітряної та протиракетної оборони України. "Тож ми діємо, щоб краще оснастити Україну для самооборони та продовжувати твердо підтримувати її й її право захищатися від російської агресії", – наголосив він.

Віганд також звернув увагу на участь Високого представника ЄС Каї Каллас в Європейському арктичному саміту, який пройде 13-14 вересня у Фінляндії, стосовно якого вона зробила допис, який зачитав її речник: "Я вважаю, що це (атака на потяг поблизу польського кордону – ІФ-У) явно має на меті залякати західні країни, щоб вони не підтримували Україну і не їздили туди для вияву підтримки. Це був чіткий сигнал західному світу. Питання для нас полягає в тому, як ми маємо сприймати цей сигнал. Гадаю, ми повинні діяти з точністю до навпаки. Ми маємо показати, що ми поруч із Україною і не боїмося".