Зеленський планує 21-23 вересня обговорити з Трампом морське та енергетичне перемир'я

Президент України Володимир Зеленський планує у Нью-Йорку обговорити з президентом США Дональдом Трампом питання морського та енергетичного перемир'я, якщо зустріч відбудеться.

"Ми відкриті до відповідного морського плюс енергетичного перемир'я. Я збираюся все це обговорити з президентом США. Якщо буде співпадати з його планами, якщо в мене вийде прилетіти в Нью-Йорк", – сказав Зеленський в інтерв'ю для телемарафону.

На уточнювальне питання щодо дати можливої зустрічі президент назвав дату 21-23 вересня.

"Дай Бог, щоб у нас вийшло зустрітись. Це важливо, це пріоритет. Для мене також, розумієте, важливо бути в Україні. Але якщо буде можливість просунутися в цьому треку з американцями і з європейцями, то безумовно буде зустріч в Нью-Йорку тоді", – зазначив глава держави.

Зеленський 8 вересня висловив сподівання на зустріч з Трампом у 20-х числах вересня та обговорити антибалістичний захист України.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що контакти президентів України та США однозначно відбудуться. Він не виключив, що це може відбутися на полях Генасамблеї ООН наприкінці вересня.