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Переважно дощова погода очікується в Україні у вівторок

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Переважно дощова погода очікується в Україні у вівторок
Фото: Pixabay

У вівторок, 15 вересня, у східних, вночі та в більшості південних, центральних та Сумській областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів, лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 8-14°, на південному сході країни до 17°; вдень 17-23°.

У Києві 15 вересня без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 15 вересня найвища температура вдень була  30,0 в 1903 р., найнижча вночі  1,8 в 1925 р.

У середу, 16 вересня, без опадів, лише у Харківській та Луганській областях вдень подекуди короткочасний дощ. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-14°; вдень 19-25°, у східних областях 17-22°.

У Києві 16 вересня без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

#погода #прогноз_погоди #дощі
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