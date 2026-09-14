Прем'єри України і Литви обговорили посилення ППО

Посилення захисту неба та антибалістичних програм обговорив прем'єр-міністр України Сергій Корецький з прем'єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом.

"Сьогодні першочергову увагу приділили безумовно посиленню обороноздатності, захисту неба, антибалістичним програмам. Ми високо цінуємо комплексну оборонну підтримку Литви, зокрема її зобов'язання щороку спрямовувати на військову допомогу Україні щонайменше на цілих 0,25% ВВП", – сказав Корецький на пресконференції з литовським колегою у понеділок в Києві.

Він повідомив, що підписаний між двома країнами Drone Deal наразі переходить до практичної реалізації, а затримка "була виключно через оновлення або зміну урядів двох країн".

"Є налаштування двох країн на прискорення всіх процесів і перехід до практичної імплементації угоди Drone Deal. Тому деталі, можливо, не хочу висвітлювати, але наступного разу, я переконаний, ми вже будемо доповідати про результати практичні", – сказав Корецький.

Він подякував Литві за готовність визначити Україну одним з пріоритетів свого головування в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року.

"І також розраховуємо, що цей період стане часом активних і вагомих рішень, які будуть наближати Україну до вступу в Європейський Союз. Цінуємо підтримку Литвою альтернативних експортних маршрутів, важливих для нашої економіки та глобальної продовольчої безпеки на тлі російських терористичних атак на цивільний флот та інфраструктуру в Чорному морі", – додав Корецький.