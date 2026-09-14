У Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Кравченка з посади генпрокурора

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

Відповідний документ №16064 від 14 вересня оприлюднено на сайті парламенту.

Кравченко 7 вересня подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген", де він разом із його першою заступницею Марією Вдовиченко фігурує в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій . Підозру Кравченку не висували.

Рішення про його відставку має розглянути Верховна Рада.

Сам посадовець категорично заперечує причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів і наявність незадекларованих активів, заявляючи про безпідставність звинувачень антикорупційного бюро.

Кравченко 14 вересня заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, згодом, що повідомлення про підозру зареєстровано в ЄРДР.

"Я підозрюю його у підроблені офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності у суді", – заявив Кравченко.

Крім того, за його словами, друга підписана ним підозра стосується особи з близького оточення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка – за вплив на суддів ВАКС, пропозицію їм неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації.

Згодом Кравченко опублікував відео яке, як він стверджує, є першим епізодом протиправних дій Кривоноса. Відео має назву "Батько з розрахунку".

За даними журналіста "Української правди" Михайла Ткача, Кравченко вже покинув територію України, що пізніше підтвердив сам Кравченко, посилаючись на те, що виїхав у відрядження. За уточненням Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

Президент Володимир Зеленський 14 вересня вніс до Верховної Ради подання про звільнення Кравченка, закликавши парламент невідкладно його підтримати.

Руслан Кравченко обіймає посаду генерального прокурора України з червня 2025 року. 17 червня 2025 року Верховна Рада надала згоду на його призначення 273 голосами.

До призначення генпрокурором Кравченко очолював Державну податкову службу України, раніше був головою Київської обласної державної адміністрації.