Сили оборони уразили РЛС С-400 у Сочі, місця запуску БпЛА та засоби управління РФ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України в неділю та в ніч на понеділок уразили низку військових об'єктів РФ, зокрема радіолокаційну станцію зі складу С-400 у Сочі, місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, а також засоби управління противника, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"У Сочі Краснодарського краю рф уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф"", – йдеться в повідомленні Генштабу в Телеграм-каналі в понеділок.

У районах Курська Курської області РФ та Донецька українські військові уразили місця зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА, а в Новогродівці Донецької області – пункт управління БпЛА підрозділу. Крім того, у Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області РФ уражено радіолокаційні станції противника.

У районі аеродрому "Саки" на тимчасово окупованій території Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів. Також у Рохмановому, Красному Стязі та Камені Брянської області РФ уражено три ретранслятори противника.

За інформацією відомства, ступінь завданих збитків наразі уточнюється.