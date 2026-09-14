Рух Південним мостом частково обмежать із 15 до 18 вересня через ремонтні роботи

У зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на естакаді Південного мосту рух ним частково обмежать із 14:00 15 вересня до 19:00 18 вересня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За інформацією КП "Київавтошляхміст", фахівці ремонтуватимуть покриття на естакаді у напрямку Корчуватого – з лівого на правий берег Дніпра.

"Ремонтні роботи виконуватимуть у першій смузі руху. На цей час рух транспорту організують крайньою лівою смугою руху", – наголосили на сайті відомства у понеділок.