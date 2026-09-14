Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Рух Південним мостом частково обмежать із 15 до 18 вересня через ремонтні роботи

1 хв читати
Додати як джерело

У зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на естакаді Південного мосту рух ним частково обмежать із 14:00 15 вересня до 19:00 18 вересня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За інформацією КП "Київавтошляхміст", фахівці ремонтуватимуть покриття на естакаді у напрямку Корчуватого – з лівого на правий берег Дніпра.

"Ремонтні роботи виконуватимуть у першій смузі руху. На цей час рух транспорту організують крайньою лівою смугою руху", – наголосили на сайті відомства у понеділок.

#київ #обмеження #рух #міст
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

НАБУ і САП розцінюють дії генпрокурора Кравченка як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи

НАБУ і САП розцінюють дії генпрокурора Кравченка як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розцінюють як продовження системної атаки на незалежні анти…

Читати