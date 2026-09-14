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Найближчими годинами комітет Ради розгляне подання президента про звільнення Кравченка – Арахамія

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Найближчими годинами комітет Ради розгляне подання президента про звільнення Кравченка – Арахамія

Найближчими годинами профільний комітет Верховної Ради розгляне подання президента про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка, після чого завтра документ винесуть на розгляд парламенту в сесійній залі, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"До Верховної Ради надійшло подання Президента про звільнення Генерального прокурора Кравченка. Протягом найближчих годин документ буде розглянутий на засіданні профільного комітету, після чого завтра його буде винесено на розгляд у сесійній залі парламенту", – написав Арахамія в Телеграм-каналі.

#кравченко #подання #комітет
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