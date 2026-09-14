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McDonald's Україна відкрив перший ресторан у Буковелі

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McDonald's Україна відкрив перший ресторан у Буковелі
Фото: McDonald’s в Україні

ПП "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, відкрила перший ресторан у Буковелі, у с.Поляниця, повідомила пресслужба компанії.

Це вже 10-й ресторан мережі, які відкрилися цього року.

Заклад площею майже 477 кв.м має близько 280 посадкових місць. У ресторані будуть доступні всі сучасні канали обслуговування "МакДональдз". Клієнти зможуть оформити замовлення на терміналах самообслуговування в залі, скористатися "МакДрайвом" або заздалегідь сформувати замовлення через сервіс "Мобільне замовлення" в застосунку "МакДональдз". Зала ресторану відкрита щодня з 7:00 до 23:00, а "МакДрайв" – з 5:00 до 23:30.

Як повідомлялося, всі ресторани McDonald's в Україні працюють із дотриманням розширених правил безпеки: під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування після відбою. Працівники закладу отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. На сьогодні McDonald's забезпечує роботою майже 11 тис. українців, працює 131 заклад у 44 населених пунктах. Від початку повномасштабного вторгнення компанія відкрила 43 нові локації.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald's в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. Торік компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

"МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited з часткою 100% (Лондон, Велика Британія).

#буковель #макдональдс
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