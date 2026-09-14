Окупанти атакували с/х склади на Чернігівщині, загинули троє людей – поліція

Росіяни атакували складські приміщення сільськогосподарського підприємства у Прилуках на Чернігівщині, загинули троє цивільних, повідомила пресслужба Національної поліції у Чернігівські області.

"Сьогодні вдень росіяни атакували складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки. Попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених", – йдеться у повідомленні поліції на сайті у понеділок.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Поліція документує наслідки атаки й закликає не наближатися до місця удару через загрозу повторного обстрілу.