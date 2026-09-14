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Зеленський вніс до Ради подання про звільнення Кравченка з посади генпрокурора

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Зеленський вніс до Ради подання про звільнення Кравченка з посади генпрокурора
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора, повідомив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у понеділок.

"Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85, пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131 Конституції України вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Р. Кравченка з посади Генерального прокурора", – йдеться у поданні, зображення якого надав журналістам Литвин.

Представляти подання на пленарному засіданні Верховної Ради уповноважено представницю президента у парламенті Галину Михайлюк.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що голосування за відставку генпрокурора Руслана Кравченка відбудеться на пленарному засіданні Верховної Ради 15 вересня.

Сам Кравченко стверджує, що перебуває у закордонному відрядженні.

#звільнення #зеленський #генпрокурор #подання
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