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Удари РФ призвели до відключень е/е в 4 областях, негода залишила без світла споживачів Миколаївщини

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Удари РФ призвели до відключень е/е в 4 областях, негода залишила без світла споживачів Миколаївщини

Російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України залишили без світла частину споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях, а через негоду знеструмлені споживачі в Миколаївській області, повідомила НЕК "Укренерго".

Як зазначає компанія, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Загалом в енергосистемі споживання електроенергії зросло: на ранок понеділка воно було на 2% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня, п'ятниці. Компанія пояснює це хмарною погодою у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

"Укренерго" закликає обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

#знеструмлення #атаки
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