Бутенко: Міносвіти рекомендує школам три моделі навчання в умовах тривалих тривог

Міністерство освіти і науки України рекомендує школам використовувати три базові моделі організації освітнього процесу – очну, комбіновану та дистанційну – в умовах тривалих і повторюваних повітряних тривог, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

"Головний принцип залишається – безпека дітей і педагогів понад усе. Водночас маємо зробити все можливе, щоб через тривоги діти мали якомога більше можливостей для навчання. Адже кожна втрачена година зрештою впливає на якість освіти", – написав Бутенко у Facebook.

За його словами, минулого тижня спільно з учителями, батьківськими організаціями, керівниками шкіл та управлінь освіти були напрацьовані рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах тривалих і повторюваних повітряних тривог. Рекомендації офіційно направили областям, щоб допомогти школам заздалегідь визначити порядок роботи за різних безпекових умов.

Згідно з рекомендаціями, школи можуть використовувати очну, комбіновану або дистанційну модель навчання та оперативно переходити між ними залежно від безпекової ситуації і спроможності конкретного закладу.

Також рамково визначено порядок організації навчального дня, якщо повітряна тривога триває на момент його початку, а також дії у разі перебоїв з електропостачанням або зв'язком.

Зокрема, якщо укриття облаштоване для проведення занять, освітній процес може продовжуватися там. Якщо повітряна тривога застала дітей і педагогів під час дистанційного навчання, урок після переходу всіх до безпечного місця може продовжитися онлайн.

Для регіонів із довготривалими повітряними тривогами рекомендується адаптувати дистанційні заняття таким чином, щоб учасники освітнього процесу відразу перебували в безпечних місцях. Для учнів, які не можуть долучитися до занять, має бути доступне асинхронне навчання.

Бутенко зазначив, що освітні управлінці вже опрацювали рекомендації, а з 15 вересня освітній процес має бути максимально адаптований до розроблених підходів.

"Важливо дати школам не одну жорстку інструкцію на всі випадки, а зрозумілі інструменти, щоб вони могли знайти найкраще рішення для своїх умов. Зберігаючи головний баланс: безпека завжди на першому місці, але робимо все для збереження якості освіти", – наголосив він.

За словами міністра, рекомендації були розроблені на запит учительства та враховують досвід і пропозиції людей, які щодня організовують навчання в умовах війни.