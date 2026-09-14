Ігнат: Є інформація, що РФ може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу

Росія в понеділок, 14 вересня, може здійснити атаки по Україні дронами з північного та східного напрямків, повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Зберігається, звісно, загроза і для північних областей. Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу. Тобто велика кількість БпЛА у ворога є для того, щоби випустити їх в напрямку нашої держави. Зокрема, це БпЛА з двигунами внутрішнього згорання", – сказав Ігнат у телемарафоні.

Він наголосив, що останнім часом ворог активізував застосування ударних безпілотників із двигунами внутрішнього згоряння, зокрема під атакою таких типів засобів і західні регіони України.

Речник додав, що українські захисники роблять усе можливе, аби "зменшити до мінімуму влучання".

"Це результати близькі до 90%. Але на жаль, 10% – є", – заявив він, наголосивши, що територія України велика, і важко перекрити повністю всі напрямки ворожих атак.

Говорячи про реактивні БпЛА, Ігнат зазначив, що відсоток збитих менший, бо це складні цілі.