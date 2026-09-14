Кравченко опублікував відео з нібито фактами протиправних дій директора НАБУ щодо фіктивного усиновлення

Генеральний прокурор Руслан Кравченко виклав відео, яке, як він стверджує, є першим епізодом протиправних дій директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семена Кривоноса. Відео має назву "Батько з розрахунку".

"Епізод №1. Частина перша. Суд встановив факт злочину у діях Семена Кривоноса. Але покарання не настало: він фіктивно усиновив дитину й протиправно отримав підставу для звільнення від відповідальності – амністію. Згодом із цим минулим він успішно пройшов конкурс за участі міжнародних експертів і очолив НАБУ", – прокоментував Кравченко відеоролик.

У самому відео подається запис допиту жінки, чию дитину нібито усиновив директор НАБУ. Жінка на відео стверджує, що не має ніяких стосунків із Кривоносом.

"У червні 2009 року Голосіївським районним судом… розглядалася справа за обвинуваченням Кривоноса…. В тому що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинив умисний злочин проти виборчих прав громадян", – йдеться у відео.

Далі наводиться фрагмент співбесіди із Кривоносом під час конкурсного відбору кандидатів на посаду директора НАБУ.

Зокрема, у наведеному фрагменті Кривонос пояснює члену конкурсної комісії обставини закриття у 2010 році справи щодо нього про передачу студентам 15 тис. грн за голосування за політичну партію БЮТ.

Кривонос на відео розповідає про свою громадянську активність у якості студента та сфабриковані звинувачення: "На нас нацькували на той час фактично представників правоохоронних органів. Вони діяли дуже грубо, були затримані кілька студентів. Ніяких підкупів – це все маячня – не було. Ні про який розшук я і гадки не мав, не переховувся".

Водночас, як стверджується у сюжеті, викладеному Кравченком, Кривонос "свідомо ввів в оману членів конкурсної комісії" і розробив "злочинний план, реалізація якого в подальшому дозволила йому бути звільненим від понесення кримінальної відповідальності".

Згідно з інформацією у відео, "злочинний план Семена Кривоноса полягав у створенні штучної підстави, за наявності якої він отримав би право підпасти під амністію. Однією з таких законодавчих підстав на той момент була наявність у особи неповнолітньої дитини".

Далі у відео йдеться про те, що спільниця Кривоноса "знайшла йому незаміжню жінку, яка мала дитину, відомості про батька якої у книзі реєстрації народжень були записані за вказівкою матері".

Згідно з даними відеоролику, мати неповнолітньої дитини була введена в оману: її вмовили допомогти Кривоносу під приводом того, що його роботодавцю нібито потрібні документи про підтвердження наявності дитини на утриманні.

"Як було встановлено слідством, Кривонос Семен після юридичного набуття батьківства над чужою дитиною, не мав жодного наміру виконувати батьківські обов’язки", – йдеться у відео.

Надалі, як заявляється у ролику, на підставі документів про батьківство Кривонос подав клопотання про амністію, і 25 червня 2009 року суд звільнив Кривоноса від кримінальної відповідальності у зв’язку із застосуванням до нього закону "Про амністію". "Так само було закрито справу про обвинувачення Кривоноса у підкупі студентів", – йдеться у відеоролику.

В травні 2018 року, як стверджується у відео, опублікованому генпрокурором, Кривонос звернувся до суду із позовом щодо виключення відомостей про нього як батька, і суд задовольнив цей позов.

У ролику резюмується, що таким чином Кривонос з метою уникнення кримінальної відповідальності за підкуп студентів "розробив та реалізував злочинний умисел, який полягав у підробленні свідоцтва про народження та введення ним в оману суду".

У відео уточнюється, що за даним епізодом Кривоносу оголошено про підозру за ч.2,3 ст. 358 Кримінального кодексу України.