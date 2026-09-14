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Речник ДПСУ про виїзд Кравченка: Пропуск людей через кордон відбувається на підставі документів, які дають на це право

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Речник ДПСУ про виїзд Кравченка: Пропуск людей через кордон відбувається на підставі документів, які дають на це право
Фото: https://www.facebook.com/andriy.demchenko.2025/

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко на запит агентства "Інтерфакс-Україна" прокоментувати виїзд генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон, сказав, що згідно із законом ДПСУ не може розголошувати таку інформацію та зазначив, що всі заходи щодо оформлення і пропуску людей через кордон відбувається на підставі документів, які дають право на перетин кордону.

"ДПСУ заборонено законом розголошувати інформацію про перетин кордону громадянами. Однак відмітимо, всі заходи щодо оформлення і пропуску людей через кордон в пунктах пропуску відбувається на підставі документів, які дають право на перетин кордону, відповідно до норм чинного законодавства", – сказав він.

За даними журналіста "Української правди" Михайла Ткача, Кравченко перетнув кордон через пункт перетину ПП "Шегині" на українсько-польському кордоні у Львівській області. Він також повідомив, що дружина генпрокурора перетнула кордон о першій ночі через той самий ПП.

#кравченко #кордон #виїзд #дпсу
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