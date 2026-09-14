Прем'єри України і Литви відвідали Волинь

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький та прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс перебували з робочим візитом на Волині, обговорили можливі спільні проєкти, зокрема створення у регіоні центру комплексної реабілітації для ветеранів, військових та їхніх родин, та низки проєктів з відбудови українських громад, повідомив очільник обласної військової адміністрації Роман Романюк, який також взяв участь у заходах.

"Разом із главами урядів долучився до вшанування пам'яті українських захисників, які віддали життя за нашу державу. Під час зустрічі обговорили проєкти, які реалізовуватимемо на Волині. Зокрема, спільно відвідали локацію, де планується розміщення центру комплексної реабілітації для ветеранів, військових та їхніх родин. Проговорили можливості підтримки цього проєкту з боку Литви", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За словами Романюка, очільники урядів зосередили увагу на подальшій підтримці України, зокрема в прямій допомозі литовських муніципалітетів українським громадам. "Окремо йшлося про проєкти відбудови. Литва координує цю роботу через агентство CPVA", – повідомив Романюк.

"Дякую прем'єр-міністру України за увагу до Волині та готовність спільно знаходити рішення. Дякую прем'єр-міністру Литви та всьому литовському народу за незмінну солідарність з українським народом", – зазначив керівник ОВА.