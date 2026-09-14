Спікер Палати представників парламенту Японії Морі прибув з візитом до України

Спікер Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі прибув з візитом до України, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ще день тому ми говорили в Парижі на полях Саміту G7. Сьогодні зустрічаю Ейсуке Морі вже в Україні", – написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

За словами спікера українського парламенту, цей візит має значення не лише як продовження діалогу, а і як нагода особисто побачити наслідки російської агресії, відчути реальні умови, в яких сьогодні живе й працює Україна, та безпосередньо почути про її потреби.

"Попереду – зустрічі, предметна розмова про подальшу підтримку України та нові можливості для співпраці між нашими парламентами і державами", – наголосив Стефанчук.

Голова Верховної Ради зазначив, що це перший візит Морі до України.