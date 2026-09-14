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"Укрзалізниця" від завтра запускає модернізований електропоїзд зі Львова до Ужгорода

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"Укрзалізниця" від завтра запускає модернізований електропоїзд зі Львова до Ужгорода
Фото: Укрзалізниця

Новий модернізований електропоїзд маршрутом №835/836 Львів – Стрий -Сколе – Тухля – Славсько – Воловець – Свалява – Мукачево – Ужгород розпочне рух у вівторок, 15 вересня.

Згідно з повідомленням АТ "Укрзалізниці" у Телеграм-каналі в понеділок, фахівцями було капітально відремонтовано луганський електропоїзд ЕПЛ2Т-002.

Зазначається, що в межах модернізації, у новому поїзді передбачено нові крісла, кондиціонування, Wi-Fi, розетки та порти Type-C, USB.

Серед інших зручностей додано кріплення для велосипедів, сповивальні столики, снеки та напої з торговельного автомата у буфетній зоні, пандуси й спеціальні місця для людей з інвалідністю та вказівники й таблички шрифтом Брайля.

В "Укрзалізниці" наголосили, що квитки на відповідний напрямок вже розміщено у застосунку компанії.

#львів #ужгород #укрзалізниця #потяг
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