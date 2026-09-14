Генпрокурор Кравченко: Перебуваю у закордонному відрядженні

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який напередодні написав заяву про відставку на тлі антикорупційної операції "Карфаген", а в понеділок вранці повідомив про підозру директору НАБУ, запевняє, що перебуває у закордонному відрядженні.

"Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в його межах заплановано ряд зустрічей, в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України", – написав він в телеграм-каналі в понеділок, вочевидь у якості відповіді на інформацію у ЗМІ про те, що він вночі перетнув державний кордон України.

За даними джерел "Української правди", попередньо, Кравченко використав відрядження до Литви як підставу для перетину кордону.

Вранці в понеділок Кравченко опублікував відео, в якому заявив про підписання підозри директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу і довіреній особі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка.