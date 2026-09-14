Генпрокурор Кравченко виїхав з України

Центр протидії корупції заявив, що генеральний прокурор України Руслан Кравченко підписав підозру Директору НАБУ в обмін на можливість втекти за кордон

"Кравченко в обмін на можливість втекти за кордон підписав підозру Директору НАБУ. Руслан Кравченко перед тим, як виїхати за кордон, записав відео про буцімто вчинення злочинів Директором НАБУ та близькою особою до керівника САП. За інформацією ЦПК, сьогодні вночі Кравченко виїхав за кордон", – йдеться у повідомленні ЦПК у понеділок.

У свою чергу журналіст Михайло Ткач написав: "За інформацією джерел Українськоі правди у правоохоронних органах генпрокурор Руслан Кравченко перетнув кордон о 2:38 ночі на службовому авто".

Агентство "Інтерфакс-Україна" поки не має офіційного підтвердження цієї інформації.