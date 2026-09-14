Генпрокурор Кравченко: Я підписав підозри директору НАБУ та довіреній особі керівника САП

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який напередодні написав заяву про відставку на тлі антикорупційної операції "Карфаген", опублікував відео, в якому заявив про підписання підозри директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу і довіреній особі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка.

"Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фактичному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності у суді", – заявив Кравченко.

Друга підозра, за словами генпрокурора, стосується близької до керівника САП особи. "За вплив на суддів ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди, а також за сприяння в ухиленні від мобілізації", – уточнив він.

Кравченко запевнив, що саме це кримінальне провадження "стало тригером та істинною причиною нічного штурму Офісу генпрокурора".

За словами генпрокурора, раніше від ухвалення рішення про підозри його стримував президент і антикорупційні органи, "гарантуючи недоторканість в обмін на відмову в ухваленні підозри".

"Я готовий до всіх політично-медійних наслідків", – запевнив він.

Кравченко наголосив, що за кожною підозрою стоять факти і докази.

"Раджу Семену Кривоносу і Олександру Кривоносу подати у відставку вже сьогодні, не втягуючи органи і колективи в особистий за себе і близьке оточення", – наголосив Кравченко.

Він висловив сподівання на те, що наступний генпрокурор "ухвалить законні рішення у всіх зазначених провадженнях, не залежно від посад фігурантів".

В іншому повідомленні в телеграм трохи згодом він розмістив скріни підозри. "Повідомлення про підозру зареєстровано у ЄРДР і направлено в передбаченому законом порядку", – написав він.