НАБУ і САП розцінюють дії генпрокурора Кравченка як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розцінюють як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи заяву генерального прокурора Руслана Кравченка про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та довіреній особі керівника САП Олександра Клименка.

"Щодо заяви Генерального прокурора повідомляємо, що НАБУ і САП розцінюють ці дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Ця атака розпочалася не сьогодні. Її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора", – йдеться в повідомленні антикорупційних органів в телеграм-каналі в понеділок.

Наголошується, що "НАБУ і САП не беруть участі в політичній боротьбі. Ми діємо виключно в межах закону та готові захищати незалежність антикорупційної системи"

"Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено. Так само НАБУ не вилучало жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах Генерального прокурора. Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності", – йдеться у повідомленні НАБУ і САП.

"Відтак заяви Генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер", – наголошується у повідомленні.

"Окремо наголошуємо, що НАБУ і САП ніколи не пропонували і не вимагали жодної "недоторканності" для будь-кого – ані для своїх працівників, ані для інших осіб", – резюмується у повідомленні НАБУ.

Зазначено, що більш детальна інформація буде надана пізніше.