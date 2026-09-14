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Генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Кривоносу

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Генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Кривоносу
Фото: Офіс Генерального прокурора

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семену Кривоносу, повідомив очільник Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

"Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності у суді", – написав Кравченко.

Крім того, за його словами, друга підписана ним підозра стосується особи з близького оточення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка – за вплив на суддів ВАКС, пропозицію їм неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації.

Кравченко заявив, що Офіс генпрокурора наразі здійснює процесуальне керівництво у десятках кримінальних проваджень щодо співробітників НАБУ і САП, у межах яких уже допитано понад 100 осіб. Він також закликав очільників обох антикорупційних відомств піти у відставку.

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген", де він разом із прокурором Вдовиченком фігурує в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД). Підозру Кравченку не висували, а рішення про його відставку має розглянути Верховна Рада. Сам посадовець категорично заперечує причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів і наявність незадекларованих активів, заявляючи про безпідставність звинувачень антикорупційного бюро.

#кривонос #підозра #набу #генпрокурор
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