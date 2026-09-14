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Сили оборони збили та подавили 85 зі 108 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 7 локаціях – Повітряні сили

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Сили оборони збили та подавили 85 зі 108 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 7 локаціях – Повітряні сили
Фото: Ґвара

У ніч проти понеділка сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами РЕБ 85 зі 108 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 14 вересня (з 18:00 13 вересня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу 'Пародія' із напрямків: Орел, Курськ – РФ; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 08:00 збито та подавлено 85 дронів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на сімох локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атака станом на ранок триває, у повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА.

 

#дрони #ппо #атака
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