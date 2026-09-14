14 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

14 вересня в Україні відзначають День танкових військ.

Ще сьогодні Всесвітній день атопічної екземи.

Православна церква - Воздвиження Хреста Господнього.

День 1663 Російська агресія - Day 1663 Russian aggression

День танкових військ

Це свято встановлено указом президента України від 9 вересня 2023 року.

Вшановує мужність та героїзм воїнів-танкістів, які боролися за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Також це свято є нагодою для виховання нових поколінь танкістів на найкращих традиціях попередніх поколінь.

Уперше світ побачив танки завдяки англійцям ще 110 років тому, у 1916 р., під час битви на Соммі. За технічним оснащенням техніка суттєво відрізнялась від своїх сучасних броньованих послідовників, але це не завадило першим танкам справити на супротивника страхітливе враження.

Сьогодні Україна сміливо називається одним із провідних танкових виробників у світі. Історія розвитку танкобудівництва та створення танкових військ в країні налічує десятки років. Танкові війська складають кістяк сухопутних військ країни.

Всесвітній день атопічної екземи

Запроваджений у 2018 році за ініціативою організації GlobalSkin та Європейської Федерації асоціацій пацієнтів з алергією та хворобами дихальних шляхів (EFA).

Метою цього дня є підвищення обізнаності про атопічну екзему, яка є хронічним захворюванням шкіри, що проявляється сухістю, свербежем та запаленням. Це захворювання може значно впливати на якість життя пацієнтів, викликати фізичний дискомфорт, соціальну ізоляцію та фінансові труднощі.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Олександра Софоновича Пащенка (1906–1963), українського графіка, педагога;

120 років від дня народження Людмили Анатоліївни Ярошевської (1906–1975), української композиторки, концертмейстерки, педагога;

90 років від дня народження Богдана Костянтиновича Медвідського (1936–2021), українського філолога, фольклориста, етнографа (Канада);

90 років від дня народження Феріда Мурада (1936–2023), американського лікаря, фармаколога, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1998);

80 років від дня народження Володимира Федоровича Мунтяна (1946), українського футболіста, тренера, володаря Кубка кубків УЄФА та Суперкубка УЄФА;

80 років від дня народження Тетяни Василівни Цимбал (1946), української дикторки, телеведучої, педагога;

60 років від дня заснування (1966) в Києві Інституту проблем мiцностi iменi Г. С. Писаренка Нацiональної академiї наук України (на той час – Інститут проблем мiцностi Академiї наук УРСР; як наукова установа почав функцiонувати з 1 жовтня 1966 р.).

Ще цього дня:

1939 - У США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) піднімає у повітря свій перший гелікоптер VS-300;

1991 - У Києві розпочинає роботу Всеукраїнський форум інтелігенції;

1995 - У Брюсселі відбувається офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО;

2000 - Корпорація Microsoft випускає операційну систему Windows Millennium Edition.

Церковне свято

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

Це одне з дванадесятих свят у християнській традиції. Воно присвячене знайденню та піднесенню хреста, на якому був розп’ятий Ісус Христос.

Історія свята починається у IV столітті, коли свята Олена, мати імператора Костянтина Великого, знайшла хрест у Єрусалимі . Пізніше, у VII столітті, хрест був повернений з Персії до Єрусалиму після перемоги імператора Іраклія над персами. Свято має глибоке символічне значення, нагадуючи про жертву Ісуса Христа та його перемогу над смертю. Цього дня віряни відвідують богослужіння, під час яких відбувається урочисте піднесення хреста.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Микола.

З прикмет цього дня:

Ясна і тепла погода цього дня віщує, що морозів до свята Покрови (1 жовтня) не буде, а сама осінь буде теплою. Якщо вранці є велика роса — чекайте на спекотний день. Комарі та мухи досі не зникли — попереду буде довге бабине літо, а сніг впаде пізно. Якщо гуси вже відлітають на зимівлю — це до короткого бабиного літа та ранньої зими. Високо летять журавлі і голосно кричать — до затяжної дощової погоди, а чим вище їхній клин, тим холоднішою буде зима. Вітер із півдня обіцяє теплу зиму.

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